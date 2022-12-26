Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Сейчас нет, сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений", – сообщил пресс-секретарь Путина.

Песков также уточнил, что не располагает информацией о том, получат ли поздравление российского лидера президенты других недружественных России стран. В преддверии Нового года пресс-служба Кремля традиционно подготовит перечень лиц, получивших поздравление от Путина, сообщил Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал условие США для встречи лидеров двух стран. По его словам, встреча Путина и Байдена может произойти в случае проявления готовности со стороны России.

До этого Байден заявил, что не намерен проводить переговоров с Путиным без предварительного обсуждения подобной встречи с союзниками по НАТО. В ходе своего обращения американский лидер сообщил, что считал Россию жестокой еще до начала спецоперации на Украине.



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