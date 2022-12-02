Байден заявил, что готов обсуждать с Путиным завершение боевых действий на Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что готов обсуждать с Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине, но не планирует таких контактов в ближайшее время, считая, что Россия сначала должна принять определенные соответствующие решения.

Такое заявление американский дилер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам их переговоров в Белом доме, передает ТАСС.

"Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. <...> Я готов [к переговорам], если он хочет поговорить, чтобы выяснить, что он готов сделать, но я сделаю это только после консультаций с моими союзниками по НАТО. Я не собираюсь делать это в одиночку", – заявил Байден.

По мнению президента США, Москва якобы просчиталась во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции, а идея о победе России над Украиной якобы "находится за гранью помнимая". Также в ходе пресс-конференции Байден признался, что еще до начала спецоперации считал РФ жестокой.

Ранее Байден заявлял, что американская сторона не будет вести переговоры по украинскому конфликту без участия представителей из Киева. Он также отметил, что Соединенные Штаты ждут уменьшения боевых действий на территории Украины из-за приближающейся зимы.

До этого член палаты представителей американского конгресса Пол Госар заявил, что Вашингтон готов жертвовать украинцами и россиянами без какой-либо логики. По его словам, необычным является то, что в украинском конфликте обостряют ситуацию третьи стороны, среди которых США и Великобритания.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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