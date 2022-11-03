В конгрессе США заявили, что страна готова жертвовать россиянами и украинцами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Соединенные Штаты готовы жертвовать россиянами и украинцами без какой-либо логики. Такое мнение выразил РИА Новости член палаты представителей конгресса Пол Госар.

По его словам, необычным является то, что в украинском конфликте обостряют ситуацию третьи стороны. Среди них – Штаты и Великобритания.

"Эти третьи стороны, похоже, вполне готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев, руководствуясь мотивами, которые не вписываются ни в какую логику", – заявил республиканец.

Госар подчеркнул, что эти государства ничего не делали с 2014 года, хотя тогда еще можно было как-то разрешить "пограничные вопросы".

"Семья Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира и вместо этого заставила обычно ориентированных на мир демократов перейти в режим войны без видимой причины, которая была бы выгодна Соединенным Штатам", – заключил политик.

В конце октября Пол Госар опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в штат Аризона на мирные переговоры. Он отмечал, что урегулирование почти любого политического спора возможно без развязывания боевых действий.

До этого также Госар заявлял, что американский лидер поставил мир на грань апокалипсиса решением вызвать вооруженный конфликт на Украине. По его словам, "прокси-война" президента Америки натравила ядерные державы друг на друга.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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