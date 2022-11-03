Пригласивший Путина конгрессмен США заявил, что ООН молчит в ситуации вокруг Украины

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Член Палаты представителей конгресса США Пол Госар, пригласивший Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, заявил, что считает возможным урегулирование почти любого политического спора без развязывания войны, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что ООН создавали, чтобы избежать начала новой мировой войны, однако в нынешней ситуации организация "демонстративно безмолвствует".

Госар добавил, что пока не получил ответ на выдвинутую им инициативу. Он признал, что опубликованное письмо к главам России и Украины содержит не полный план, но, по его мнению, необходимость деэскалации обстановки в мире "слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг".

В конце октября политик-республиканец опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в штат Аризона на мирные переговоры.

До этого Госар заявлял, что президент США Джо Байден поставил мир на грань апокалипсиса решением спровоцировать вооруженный конфликт на Украине. По его словам, "прокси-война" американского лидера натравила ядерные державы друг на друга. Госар добавил, что сейчас мир максимально близок к ядерному конфликту.

Конгрессмен подчеркнул, что сам Байден признает высокий риск столкновения стран. Кроме того, он выразил мнение, что учения НАТО по ядерному сдерживанию подрывают перспективы мирного урегулирования. По его словам, военная мощь Вашингтона не должна использоваться для эскалации международных конфликтов.

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