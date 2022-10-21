Лукашенко не поверил в возможность начала третьей мировой войны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что человечество сегодня находится на грани третьей мировой войны, однако он в нее не верит. Об этом сообщает БелТА.

"Ну кто сегодня может сказать, что не разразится третья мировая война. Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что третья мировая война будет", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко объяснил, что подобный глобальный конфликт привел бы к уничтожению всего человечества, но он не уверен, что многие сегодня хотят умереть.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Владимир Путин никогда не ставил перед собой цели применить ядерное оружие на Украине. По его словам, такой необходимости просто нет.

Ранее основатель Tesla Илон Маск предположил, что в случае потери Россией Крыма может начаться третья мировая война. При этом он считает, что Москва применит ядерное оружие только в случае полного уничтожения своей армии и поражения от НАТО. Если такое произойдет, то "цивилизации придет конец".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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