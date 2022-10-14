13:05Политика
Белоруссию не очень беспокоит стремление Украины в НАТО – Лукашенко
Фото: ТАСС/Николай Петров/БелТА
Стремление Украины в НАТО не вызывает беспокойства у Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
"Вообще-то мы не очень этим обеспокоены. Хотят они быть членами НАТО, ну господь с ними, (это их стремление. – Прим. ред.) со всеми вытекающими, конечно, последствиями", – сказал он.
Лукашенко отметил, что Киев вправе выдавать желаемое за действительное, однако Минск никак это не воспринимает.
Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии заявил, что Минск готов сотрудничать с НАТО в отдельных сферах с учетом стратегического характера отношений с Москвой. Он отметил, что Белоруссия должна думать о взаимовыгодных отношениях, в том числе со странами – членами НАТО.
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