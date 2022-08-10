Белоруссия выразила готовность сотрудничать с НАТО при учете отношений с РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Белоруссия выразила готовность сотрудничать с НАТО в отдельных сферах с учетом стратегического характера отношений Минска и Москвы. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны Валерий Ревенко в интервью телеканалу "ВоенТВ".
Он отметил, что, находясь в таком важном геостратегическом положении, которое занимает Белоруссия, необходимо думать о взаимовыгодных отношениях, в том числе со странами – членами НАТО.
"Это позволяет говорить нам о том, что мы с вами (НАТО – Прим. ред.) сотрудничаем, вот наши интересы, но давайте исходить из того, что Российская Федерация наш стратегический союзник. Если вас устраивает данный тезис, данное положение, то давайте продолжать нашу работу", – сказал он.
Ревенко подчеркнул, что Белоруссия и НАТО сотрудничали в сферах миротворчества и лингвистической подготовки. Он напомнил, что некоторые сферы, в которых сотрудничали Минск и Брюссель, не чувствительны для обеспечения безопасности страны.
Ранее сообщалось, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, включая импортозамещение. На переговорах президенты двух стран обсудили и международную повестку. Отдельно глава РФ сообщил коллеге о контактах, которые до этого прошли в Иране.
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