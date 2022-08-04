Белорусские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в РФ

11:07
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Военнослужащие Белоруссии примут участие в учениях "Восток-2022", которые состоятся в России с 30 августа по 5 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны республики.
Известно, что от Белоруссии задействуют более 250 военных одной из механизированных бригад Западного оперативного командования. Руководителем учений назначили начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа.
Ранее ВС РФ провели учения с противолодочным комплексом "Ответ" в Японском море. Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота выполнил стрельбу противолодочным комплексом "Ответ" по подводной цели. Учения проходили в Японском море. Видео разместило Минобороны. Боевая часть ракеты успешно поразила учебную цель.
ВС РФ провели учения с противолодочным комплексом "Ответ" в Японском море
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