Путин и Лукашенко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, включая импортозамещение, сообщает пресс-служба белорусского президента по итогам беседы политиков.

"Главной темой разговора стало двустороннее сотрудничество. Был обсужден комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению", – отмечается в сообщении.

На переговорах президенты двух стран обсудили и международную повестку. Отдельно глава РФ сообщил коллеге о контактах, которые до этого прошли в Иране.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере", – сообщили в Кремле.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко согласовали вопрос назначения нового посла Белоруссии в РФ. Им станет заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой.

Он сменит на данном посту Владимира Семашко. При этом отмечалось, что замглавы администрации президента ранее участвовал в разработке союзных программ по углублению интеграции двух стран.

