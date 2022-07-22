Лукашенко рассказал о мечте создать панславянское государство

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Белорусский лидер Александр Лукашенко мечтал о создании панславянского государства или объединения государств. Об этом он заявил в интервью France-Presse.

Журналист же допустил, что мечтает о неком славянском государстве Владимир Путин.

"Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею в свое время русского мира. Это я всегда с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и прочих. И мы не должны терять вот эту связь", – отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии пояснил, что каждый живет в своей стране, однако большинство является славянами. Поэтому, как уточнил Лукашенко, Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад планирует напасть на Россию. По мнению белорусского лидера, западная политика лишь приближает мир к масштабной войне без победителей. Он призвал оставаться предельно бдительными в текущей ситуации в мире.

Лукашенко также отмечал, что на фоне давления со стороны Запада ряд союзнических стран России и Белоруссии по ОДКБ и СНГ находятся в настоящее время в выжидательной позиции.