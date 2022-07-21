Лукашенко подписал закон, позволяющий заочно судить уехавших из Белоруссии граждан

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий заочно судить граждан, уехавших из страны. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

"Законом вводится институт специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси и уклоняющихся от явки в орган, ведущий уголовный процесс", – говорится в сообщении.

Документом также устанавливается перечень преступлений, по которым можно начать заочное производство. К таким случаям относятся акт терроризма, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участие в нем, массовые беспорядки и призывы к санкциям.

Ранее Владимир Путин подписал закон о наказании за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны. В соответствии с новым законом лицам, выступающим с публичными призывами против безопасности страны и мешающим органам власти выполнять свои обязательства по этой безопасности, грозит уголовная ответственность. Нарушитель может получить максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

