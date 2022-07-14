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Владимир Путин подписал закон о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ в других странах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет генпрокурора РФ и его заместителей правом запрещать деятельность иностранных СМИ в России и приостанавливать лицензию российских медиа за публикацию недостоверных сведений сроком до трех месяцев. При повторном же нарушении регистрацию СМИ могут признать недействительной.

Иностранного журналиста могут лишить аккредитации в случае проявления недружественных действий и введения ограничений в распространении российских СМИ за рубежом. Кроме того, журналисты будут ответственны за воспроизведение информации, содержащей фейки о Вооруженных силах России, за призывы к организации несанкционированных акций и введению санкций против РФ. Нарушением будет являться и информация, направленная на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты страны.

Ранее Путин подписал закон о наказании за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны. В соответствии с новым законом лицам, выступающим с публичными призывами против безопасности страны и мешающим органам власти выполнять свои обязательства по этой безопасности, грозит уголовная ответственность. Нарушитель может получить максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

