Путин подписал закон о наказании за призывы к действиям против безопасности страны

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Владимир Путин подписал закон о наказании за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с новым законом лицам, выступающим с публичными призывами против безопасности страны и мешающим органам власти выполнять свои обязательства по этой безопасности, грозит уголовная ответственность. Нарушитель может получить максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

При этом использование служебного положения, а также СМИ или интернета увеличивает срок наказания до шести лет. За совершение нарушения организованной группой лиц предусмотрена ответственность в виде семи лет лишения свободы.

Уголовный кодекс дополняется статьями о неоднократной пропаганде или публичной демонстрации запрещенной в РФ символики нацистов или экстремистов (максимальное наказание до четырех лет лишения свободы), о нарушении "правил централизованного управления техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования" (максимальное наказание до трех лет лишения свободы).

Также предусматривается уголовная ответственность за выезд за границу россиянина, имевшего доступ к государственной тайне, за незаконные перемещения или пересылку за пределы России содержащих гостайну носителей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к государственной измене переход на сторону противника в период вооруженных действий с участием России. Кроме того, за участие граждан РФ в военных действиях против интересов России за рубежом предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

