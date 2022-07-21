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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР.

"Я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента", – передает "Беларусь сегодня" его слова.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

13 июля лидер ДНР сообщил, что КНДР признала независимость республики. Он назвал это еще одной дипломатической победой ДНР. Позже стало известно, что Пхеньян также признал Луганскую Народную Республику.