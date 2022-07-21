Поезда не будут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ с 23 июля

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

21 июля, 22:29

Лукашенко заявил, что Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР

политика

Фото: depositphotos/palinchak

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР.

"Я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал – не признал. Надо – признаем указом президента", – передает "Беларусь сегодня" его слова.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

13 июля лидер ДНР сообщил, что КНДР признала независимость республики. Он назвал это еще одной дипломатической победой ДНР. Позже стало известно, что Пхеньян также признал Луганскую Народную Республику.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать