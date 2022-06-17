Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами

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Казахстан не признает государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, поскольку расширение применения принципа права наций на самоопределение приведет к хаосу, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Подсчитано: если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле будет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", – сказал Токаев.
Он пояснил, что именно по этой причине Казахстан не признает независимость Косово, Тайваня, Южной Осетии и Абхазии.
"По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", – отметил президент.
По его словам, в Казахстане имеются разные мнения относительно текущей ситуации на Украине, поскольку в республике созрело открытое гражданское общество. Также Токаев отметил, что главным источником международного права в настоящее время является Устав ООН.
"Но два принципа ООН пришли в противоречие – это целостность государства и право наций на самоопределение. И раз эти принципы противоречат друг другу, есть разные им трактовки", – добавил Токаев.
21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сначала президент подписал указ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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