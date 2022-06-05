Токаев заявил, что январские события в Казахстане являлись террористической атакой

Фото: AP Photo/Vasily Krestyaninov

Январские волнения в Казахстане были четко спланированной террористической атакой на государственный строй, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы настаиваем на том, что это была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя", – сказал он.

По словам Токаева, атака террористов была тщательно спланирована хорошо подготовленными профессионалами.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.