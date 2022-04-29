Президент Казахстана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

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Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением провести референдум по поправкам в Конституцию, направленным на улучшение и демократизацию политической системы государства. Об этом он сообщил в ходе выступления на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

"Когда предлагались эти реформы, мы думали, что проект изменений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию", – приводит слова Токаева сайт "Комсомольской правды".

Ранее Токаев предложил изменить форму правления в Казахстане. Он подчеркнул важность выверенных шагов по переустройству политической модели государства.

Токаев отмечал, что речь в первую очередь идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.