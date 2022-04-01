В Казахстане заявили, что не будут инструментом для обхода санкций

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Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов сообщил, что страна не будет помогать России в обходе санкций США и Евросоюза.
"Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции", – приводит его слова РИА Новости.
Сулейменов подчеркнул, что хотя Казахстан и является партнером Белоруссии и России, но также связан с международным сообществом. Поэтому в Казахстане намерены избежать вторичных санкций со стороны западных стран.
Ранее сообщалось, что власти Ирана предложили России шаги для противостояния американским санкциям. Замглавы Центробанка по международным делам Мохсен Карими сослался на богатый опыт страны в условиях санкционного давления.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого в отношении РФ были неоднократно введены различные санкции.
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