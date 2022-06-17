Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Президент России затронул много тем, но ключевыми стали вопросы экономики.

Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. В форуме примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие иностранные лидеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

