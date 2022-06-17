Греф назвал срок возвращения экономики РФ к уровню 2021 года

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Экономика России на фоне антироссийских санкций сможет вернуться на уровень прошлого года примерно через 10 лет, заявил председатель Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет", – сообщил он на деловом завтраке Сбербанка "Российская экономика: как построить мост в будущее?" в рамках ПМЭФ.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что внешние условия для экономики страны будут ухудшаться. По ее словам, в настоящее время нужно пересмотреть выгоды от экспорта, а значительную часть производства направить на внутренний рынок.

Она также отмечала, что вводимые антироссийские ограничения оказывают меньшее влияние, чем ожидалось. Однако, по ее мнению, полный эффект санкций еще может проявиться.

При этом ближайшие кварталы будут достаточно трудными: пока экономика России приспосабливается, будет сложно и юридическим, и физическим лицам. В связи с этим, по словам Набиуллиной, необходимо определить новые параметры работы российской финансовой системы.

