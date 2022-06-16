Дефицит бюджета РФ по итогам года может составить 2% ВВП – Силуанов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Дефицит бюджета РФ по итогам года может составить 2% ВВП. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Силуанов уточнил, что в настоящее время профицит бюджета России равен примерно 840 миллиардам рублей.

Кроме того, по словам министра, около 3–4 триллионов рублей может быть направлено на финансирование дефицита бюджета страны в 2022 году.

Ранее Силуанов заявил о необходимости соблюдения ключевого принципа бюджетного правила – жить по средствам. По словам министра, правила необходимы как бизнесу для понимания проводимой в РФ бюджетной политики, так и стране для формирования бюджета и понимания горизонта.

Вместе с тем глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что внешние условия для экономики страны будут ухудшаться. По ее словам, в настоящее время нужно пересмотреть выгоды от экспорта, а значительную часть производства направить на внутренний рынок.

