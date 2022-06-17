Путин назвал целью РФ достижение инфляции в 4%

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Целью России является достижение инфляции в 4%. Об этом заявил Владимир Путин на ПМЭФ.

По его словам, среди задач остается развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не будет повторять опыт западных стран, которые "раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы".

Ранее Путин сообщил, что российские власти будут работать над снижением инфляции. Он подчеркнул, что Россия подавила пик инфляции в 17,8% спустя три месяца после массированного пакета санкций. Российский лидер отметил, что сейчас инфляция продолжает снижаться.

