Путин заявил о контроле над инфляцией в России

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В настоящее время инфляция в России находится на уровне 16,7%. Это большой показатель, власти будут работать над ее снижением. Об этом заявил Владимир Путин на ПМЭФ.

При этом президент РФ подчеркнул, что Россия подавила пик инфляции в 17,8% спустя три месяца после массированного пакета санкций. Российский лидер отметил, что сейчас инфляция продолжает снижаться.

"Экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы", – сказал Путин.

Вместе с тем президент заявил, что в отдельных странах еврозоны рост инфляции уже превысил 20%. При этом, отметил Путин, они не проводят специальных операций.

Президент России заключил, что по итогам первых пяти месяцев федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом 1,5 триллиона рублей, а консолидированный бюджет – 3,3 триллиона рублей.

"При этом профицит федерального бюджета только в мае составил почти 0,5 триллиона рублей, превысив прошлогоднее майское значение в более чем четыре раза", – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись. Глава государства подчеркнул, что странам не удалось задавить Россию.

Власти РФ работали профессионально, а граждане проявили сплоченность и ответственность. Российский лидер добавил, что европейские политики своими руками нанесли своей экономике серьезный удар.

