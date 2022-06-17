Власти Москвы и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Сергей Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко в рамках ПМЭФ подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

По словам мэра Москвы, в данный момент в Донецке уже работает московская команда. Около 300 человек и 100 единиц техники восстанавливают резервные водоводы, чтобы обеспечить Донецк водой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

