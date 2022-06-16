Новые велодорожки появятся в 10 районах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
В десяти районах столицы в этом году появятся новые велосипедные дорожки, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем велоинфраструктуру. У нас большие планы на этот год – в десяти районах в разных частях столицы разметим постоянные и временные велодорожки и велополосы", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.
По его словам, также продолжится развитие проекта "Зеленое кольцо", который соединяет парки города единой сетью велодорожек.
Он подчеркнул, что в этом году инфраструктура на маршруте станет постоянной, а при его прокладке учтут мнения самих велосипедистов. Особое внимание уделят безопасности на перекрестках.
"Мы хотим, чтобы Москва стала по-настоящему здоровым велосипедным городом, и чем больше будет доступной грамотной инфраструктуры, тем больше людей будут готовы пересесть на велосипед", – добавил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что в Москве организуют 20 крытых велопарковок. Их разместят рядом с крупными ТПУ с целью удобства пересадки на общественный транспорт. Бесплатные перехватывающие велопаркинги рассчитаны более чем на 50 велосипедов и самокатов.
В столице ежегодно появляется от 500 до 1 000 новых прокатных велосипедов. При этом к 2024 году велопрокатом планируется покрыть все жилые и офисные зоны в Москве.
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