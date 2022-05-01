В Москве появится 20 бесплатных крытых велопаркингов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве установят 20 крытых велопарковок, как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что по поручению Сергея Собянина в столице прорабатываются принципы комфортных и безопасных поездок для всех участников дорожного движения.

"Для удобства велосипедистов мы развиваем сеть велодорожек и прокат, устанавливаем велопарковки и строим крытые велопаркинги. Сейчас в Москве их три, до конца года появится еще 20", – рассказал глава Дептранса.

Ликсутов добавил, что велопарковки размещают рядом с крупными транспортно-пересадочными узлами ради удобства пересадки на общественный транспорт.

Бесплатные перехватывающие велопаркинги рассчитаны более чем на 50 велосипедов и самокатов. Они доступны круглогодично, причем для безопасности установлено круглосуточное видеонаблюдение.

Сезон проката велосипедов и самокатов стартовал и в столичных парках. Взять напрокат маломобильный вид транспорта можно на 26 зеленых территориях города.