Весенний велофестиваль пройдет в Москве 21 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Весенний велофестиваль пройдет 21 мая в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Фестивальный городок откроется в 12:00 на проспекте Сахарова. Гостей ожидают конкурсы, подарки, фуд-корты и стенды от партнеров фестиваля, в 13:00 начнется велопрогулка по перекрытому Садовому кольцу.

При этом участники смогут воспользоваться велопрокатом "Велобайк".

Ранее сообщалось, что в 2022 году в столице планируется провести четыре велофестиваля. Принять участие может любой желающий.

Велофестивали пройдут 21 мая, 9 июля, 4 сентября и 4 декабря.