Четыре велофестиваля пройдут в Москве в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2022 году в столице планируется провести четыре велофестиваля. Принять участие может любой желающий. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, ближайший велофестиваль пройдет 21 мая в два этапа: гонка для спортсменов-любителей и велозаезд для всех желающих. Участники велозаезда стартуют от проспекта Академика Сахарова и сделают круг по Садовому кольцу.

Кроме того, 9 июля, в День московского транспорта, москвичи смогут проехать по ночному городу. Маршрут начнется от Суворовской площади, пройдет через район Хамовники и завершится на Болотной улице.

Осенний велофестиваль, который состоится 4 сентября, имеет самый длинный маршрут. Участникам предстоит проехать 29 километров от Московского международного делового центра "Москва-Сити" до ВДНХ.

Зимний велозаезд запланирован на 4 декабря. Участники проедут 11 километров вдоль набережной Москвы-реки мимо стен Кремля.

Ранее сообщалось, что в Москве с 18 апреля заработали пункты велопроката. По словам Сергея Собянина, с ростом популярности сервиса "Велобайк" растет и число доступных велосипедов: в этом году в городе их будет 7,5 тысячи, 500 из которых – электрические. Они будут размещены на 720 станциях по всей столице, в том числе в Троицке и Зеленограде. Новые станции откроют в Сколкове и некоторых других районах.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что в этом году арендные велосипеды будут впервые в оранжевой оклейке, что соответствует стилистике столичных шеринг-сервисов. Цены останутся прежними, однако расчет стоимости теперь будет происходить поминутно – 1 минута поездки обойдется в 4 рубля.

