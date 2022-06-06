Велоинспекторы ЦОДД начали патрулировать улицы Москвы

Фото: телеграм-канал “Дептранс Москвы”

В Москве начал работу велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Уже в четвертый раз в столице будет работать велопатруль ЦОДД. В часы пик именно специалист на велосипеде может быстрее передвигаться по центру Москвы и приходить на помощь тем, кто ее ждет. В прошлом сезоне сотрудники разобрали 17 ДТП в центре города, сообщили о пяти тысячах неисправных светофорах и знаках, обнаружили около 500 водителей, которые припарковались на велодорожках и тротуарах", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Первые три сотрудника уже начали оказывать помощь внутри ТТК, при себе они имеют воду, огнетушитель, аптечку, бланк европротокола и ремонтный комплект для велосипеда.

В их обязанности также входит фиксация водителей, которые паркуются на велополосах, контроль состояния знаков, светофоров, станций велопроката и информирование о местах хаотичной парковки, опасных и неудобных участках дорог.

Ранее сообщалось, что отдельный координатор ЦОДД будет следить за движением в каждом районе Москвы.