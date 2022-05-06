"Московский патруль": в столичной Госавтоинспекции начал работать мотобатальон

Более 200 полицейских-мотоциклистов приступили к патрулированию дорог Москвы. Столичная Госавтоинспекция объявила о старте работы мотобатальона.

Первые двухколесные экипажи ДПС начали смену со строевого смотра. Провел его начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков. Вместе с руководителями подразделений генерал-майор осмотрел технику и пообщался с инспекторами.

Мото-полицейские еще до начала сезона прошли специальную подготовку: улучшили навыки контраварийного вождения и усовершенствовали технику езды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.