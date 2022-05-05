ВС России поразили 45 военных объектов на Украине

Фото: министерство обороны РФ

Авиация ВКС РФ нанесла удары по 45 военным объектам Украины, в том числе был поражен и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Среди них – два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской Народной Республики", – отметил Конашенков.

Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении пункта управления механизированной бригады Украины. Высокоточными ракетами был поражен пункт управления 24-й отдельной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка. Также удалось уничтожить два склада боеприпасов националистов в районе Северск и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

