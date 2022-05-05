ВС России поразили 45 военных объектов на Украине

05 мая, 20:57
Фото: министерство обороны РФ
Авиация ВКС РФ нанесла удары по 45 военным объектам Украины, в том числе был поражен и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди них – два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской Народной Республики", – отметил Конашенков.
Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении пункта управления механизированной бригады Украины. Высокоточными ракетами был поражен пункт управления 24-й отдельной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка. Также удалось уничтожить два склада боеприпасов националистов в районе Северск и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
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