Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Московские спасатели приняли участие в весеннем мотофестивале, который прошел 30 апреля, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Сотни мотоциклов стартовали от проспекта Академика Сахарова и проехали по Садовому кольцу до Ходынского поля. Во главе колонны были расчеты быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра столицы.

"После посетители парка Ходынское поле смогли рассмотреть мотоциклы и аварийно-спасательное оборудование, изучить пожарную ретротехнику", – подчеркнули в ведомстве.

В столице прошел мотопарад. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, за прошлый год количество мотоциклистов в столице увеличилось на 10 тысяч. Всего в городе около 100 тысяч человек передвигаются на мотоциклах. Также с 2018 года на 25% увеличилось число москвичей, которые получили право управления этим видом транспорта.