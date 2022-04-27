Мотогруппы спасателей приступят к патрулированию Москвы 1 мая

15:21
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Мотогруппы спасателей начнут патрулирование во всех округах Москвы с 1 мая, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
По его словам, мотогруппы работают в столице восьмой год, они привлекаются для оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, содействия в тушении пожаров, ликвидации последствий ДТП, а также для поиска потерявшихся в лесу.
В текущем сезоне к работе готовы 165 спасателей, средняя протяженность каждого маршрута группы составляет 80 километров.
"11 расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов", – уточнил Бирюков.
Спасатели готовились к новому мотосезону порядка 3 месяцев – они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
Ранее сообщалось, что московский парк коммунальной техники перевели на летний режим эксплуатации. Снегоочистители и другое зимнее оборудование проверили и отправили на консервацию до следующего сезона.
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