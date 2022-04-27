Коммунальную технику Москвы перевели на летний режим работы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московский парк коммунальной техники перевели на летний режим эксплуатации. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование. В общей сложности будут задействованы 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Снегоочистители и другое зимнее оборудование проверили и отправили на консервацию до следующего сезона.

23 апреля в Москве во второй раз после зимнего сезона приступили к промывке дорог с шампунем. В ходе работ коммунальщики промыли все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог специальным средством. Также были очищены прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы. После этого средство смыли водой.

