Промывка с шампунем дорог и тротуаров началась в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве во второй раз после зимнего сезона приступили к промывке дорог с шампунем. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – отметил Бирюков.

По словам заммэра, в ходе работ коммунальщики проведут промывку всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог специальным средством. Также помоют и прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы. После этого средство смоют водой. В недоступных для коммунальной техники местах специалисты выполнят промывку вручную.

Бирюков сообщил, что специальное моющее средство, с помощью которого промывают дороги, безопасно и полностью разлагается в почве, а также не содержит кислот и щелочей.

Ранее сообщалось, что в Москве также продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий. В первую очередь после зимы очищают расположенные на центральных улицах дома. В общей сложности в работах задействованы 300 автовышек, 120 из которых – в центральном административном округе.

