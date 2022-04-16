В Москве продолжают промывать фасады зданий

ФОто: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий. В первую очередь после зимы очищают расположенные на центральных улицах дома, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
В настоящее время промывают фасады зданий на внешней стороне Садового кольца, Новом Арбате, Никитском бульваре и улице Земляной вал.
"Используем профессиональные аппараты высокого давления. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем – около двух часов", – говорится в сообщении.
В общей сложности в работах задействованы 300 автовышек, 120 из которых – в центральном административном округе.
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что к сегодняшнему дню выполнено около 60% всех запланированных работ по благоустройству.
"Надо сказать, что в апреле выпал 31 см снега, это же много. Поэтому в таких сложных условиях коммунальщики ежедневно работали и продолжают работать, приводить город в порядок", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что в Москве начали промывать Фрунзенскую набережную после зимы. Бригада из трех специалистов и поливомоечной техники очищает сход к воде и гранитные парапеты. В комплексе отметили, что на работы понадобится два дня.
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