Фрунзенскую набережную в Москве приводят в порядок после зимы

Видео: Комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве начали промывать Фрунзенскую набережную после зимы. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Бригада из трех специалистов и поливомоечной техники очищает сход к воде и гранитные парапеты.

"Тротуар вдоль набережной остается открытым для пешеходов. До конца апреля приведем в порядок 78 городских набережных", – говорится в сообщении.

В комплексе отметили, что на работы понадобится два дня.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимнего сезона. По его словам, в первую очередь сооружение промоют водой, потом на поверхность монумента нанесут нейтральное моющее средство, пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.

