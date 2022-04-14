Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимнего сезона. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что в городе в рамках месячника по благоустройству стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений, улиц, общественных пространств, фасадов зданий и монументов.

"В ночь с четверга на пятницу проведем промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей – Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года", – отметил Бирюков.

По его словам, в первую очередь сооружение промоют водой, потом на поверхность монумента нанесут нейтральное моющее средство, пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. Особое внимание уделят скульптурам с большим количеством мелких деталей. Каждую из них очистят мягкими кистями.

"Работы займут около шести часов, их выполнит бригада из восьми человек, задействуем автовышку и поливомоечную машину", – пояснил заммэра.

На промывку сооружения уйдет около 15 кубометров воды и 5 литров моющего средства.

Бирюков также уточнил, что до конца месяца коммунальщики промоют порядка 2 тысяч инженерных объектов и более 1,1 тысячи монументов.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к открытию сезона промоют фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Работы начнутся 14 апреля и продлятся 5 дней, их выполнят специальные бригады. Как отмечал заммэра, эти фонтаны представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную.

