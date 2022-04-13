Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ промоют после зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ промоют в рамках подготовки к открытию сезона. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Эти фонтаны представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную", – пояснил он.

Работы начнутся 14 апреля и продлятся 5 дней, их выполнят специальные бригады.

По словам заммэра, подготовка фонтанов к открытию состоит из целого комплекса мероприятий. Позолоченные элементы и мозаики из смальты очистят с использованием мягких кистей и раствора лимонной кислоты. Гранит промоют с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством.

Перед запуском будет также проверено техническое состояние фонтанов, в частности специалисты исследуют гидравлику, насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы.

Ранее к промывке фонтанов приступили на Манежной площади. Специалисты уже привели в порядок мозаику и гранитные поверхности. Также они отмыли фигуры сказочных персонажей – золотую рыбку, Русалочку, Царевну-Лебедь, Ивана-царевича с Царевной-лягушкой и остальных.

