Московские дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первую в 2022 году промывку дорог с шампунем проведут в Москве 9 апреля. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что асфальтобетонные и плиточные парковки дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории промоют специальным средством. После этого улицы промоют еще раз, но уже водой. В недоступных для техники местах бригады сотрудников коммунальных служб будут осуществлять промывку вручную.

Бирюков добавил, что моющее средство, которое используют для промывки дорог и тротуаров столицы, безопасно, полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

В последний раз в 2021 году дороги перед зимой промыли 23 октября.

Ранее в Москве приступили к промывке инженерных сооружений после зимы. В общей сложности до конца апреля приведут в порядок около 2 тысяч объектов: мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.