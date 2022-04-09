Московские дороги и тротуары промоют с шампунем после зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первую в 2022 году промывку дорог с шампунем проведут в Москве 9 апреля. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что асфальтобетонные и плиточные парковки дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории промоют специальным средством. После этого улицы промоют еще раз, но уже водой. В недоступных для техники местах бригады сотрудников коммунальных служб будут осуществлять промывку вручную.
Бирюков добавил, что моющее средство, которое используют для промывки дорог и тротуаров столицы, безопасно, полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.
В последний раз в 2021 году дороги перед зимой промыли 23 октября.
Ранее в Москве приступили к промывке инженерных сооружений после зимы. В общей сложности до конца апреля приведут в порядок около 2 тысяч объектов: мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
В Москве приступили к генеральной уборке после зимы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: