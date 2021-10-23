Столичные дороги в последний раз перед зимой помоют шампунем

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичные дороги и тротуары снова помоют с применением специального средства, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале. Это последняя в этом году уборка города с применением шампуня.
Промывка стартует после 10:00, в связи с чем автомобилистов просят с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.
Специалисты промоют асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Специальным шампунем удалят мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, а после проведут обычную мойку водой.
В местах, недоступных для техники, промывку выполнят вручную. Уточняется, что моющее средство безопасно – оно полностью разлагается в почве, плюс не содержит кислот и щелочей.
Ранее промывка дорог перед осенне-зимним сезоном поводилась 27 августа, затем 25 сентября и 9 октября.
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