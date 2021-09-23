В Минэнерго назвали регионы, в которых наблюдаются проблемы с подготовкой к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минэнерго назвали регионы, в которых наблюдаются проблемы с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что сложности отмечаются на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, передает РИА Новости.

"Нам они известны, но нужно найти те решения, чтобы выполнить оперативные мероприятия, связанные с прохождением сложного периода в работе энергетики осеннее-зимнего периода", – подчеркнул Шульгинов.

Министр добавил, что окончательную оценку готовности регионов к зиме дадут к 5 ноября по итогам совещаний во всех федеральных округах.

Вместе с тем в Москве коммунальные службы уже завершили подготовку техники к осенне-зимнему периоду. Всего на улицах столицы задействуют 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и 30 тысяч средств малой механизации.