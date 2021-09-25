Дороги и тротуары в Москве промоют в субботу перед осенне-зимним периодом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу, 25 сентября, в столице промоют все дороги и тротуары с шампунем в преддверии осенне-зимнего сезона, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

Как уточнил заммэра Петр Бирюков, в рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, близлежащие парковки, тротуары, дворы и общественные пространства.

"В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", – уточнил заммэра.

Как отмечается, шампунь полностью безопасен для окружающей среды. Данное средство разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

Промывка будет проводится после 10 утра. Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не доставлять неудобства движению колонн техники.

Ранее в Минэнерго назвали регионы, в которых наблюдаются проблемы с подготовкой к осенне-зимнему периоду. Отмечается, что окончательную оценку готовности регионов к зиме дадут к 5 ноября по итогам совещаний во всех федеральных округах.