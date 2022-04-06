В Москве приступили к промывке инженерных сооружений после зимы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столице начались работы по промывке инженерных сооружений после зимы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Он уточнил, что специалисты очистят и промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перила и лестницы.
Памятники и фонтаны будут промыты вручную нейтральными моющими средствами. Тоннели и мосты специалисты промоют щелочными растворами.
Бирюков отметил, что в работах задействуют около 2 тысяч человек и свыше 250 единиц техники.
В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству. По словам Бирюкова, в предстоящие недели запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств. При этом влажная уборка инфраструктуры и строений планируется при постоянных положительных температурах воздуха.
В жилых домах запланирована уборка входных групп и козырьков над подъездами, а также лестниц, перил, систем наружного водоотвода и осветительных приборов.
В Москве стартовал месячник по благоустройству
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: