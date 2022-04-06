В Москве приступили к промывке инженерных сооружений после зимы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице начались работы по промывке инженерных сооружений после зимы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Он уточнил, что специалисты очистят и промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перила и лестницы.

Памятники и фонтаны будут промыты вручную нейтральными моющими средствами. Тоннели и мосты специалисты промоют щелочными растворами.

Бирюков отметил, что в работах задействуют около 2 тысяч человек и свыше 250 единиц техники.

В Москве 1 апреля стартовал месячник по благоустройству. По словам Бирюкова, в предстоящие недели запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств. При этом влажная уборка инфраструктуры и строений планируется при постоянных положительных температурах воздуха.

В жилых домах запланирована уборка входных групп и козырьков над подъездами, а также лестниц, перил, систем наружного водоотвода и осветительных приборов.