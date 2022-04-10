В Москве продолжается весенняя уборка – Собянин

Коммунальные службы моют весь город, включая фасады жилых домов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Во дворах приводят в порядок детские и спортивные площадки, лавочки. Промывают дорожные знаки, тоннели, мосты, памятники, готовят к теплому сезону фонтаны.

Через шесть дней к уборке могут подключиться все москвичи. На 16 апреля запланирован традиционный городской субботник. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.