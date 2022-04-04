Собянин сообщил об открытии новой детско-взрослой поликлиники в ТиНАО

04 апреля, 20:38
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В ТиНАО открылась новая детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений за смену. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра, здание поликлиники построено по московскому стандарту, медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием и мебелью. Для пациентов была создана безбарьерная среда. Кроме того, специалисты благоустроили прилегающую территорию.
"В планах на этот год – ввести в ТиНАО еще несколько объектов здравоохранения. Один из них – поликлинику в Рассказовке – сейчас строит инвестор. За последнее время мы уже открыли в ТиНАО несколько медучреждений", – добавил Собянин.
Так, в Коммунарке был открыт амбулаторный корпус больницы. В настоящее время застройщики реализуют ряд инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. По словам Собянина, это позволяет властям Москвы сделать медпомощь для жителей качественной и доступной.
Заместитель мэра Андрей Бочкарев ранее сообщил, что на востоке Москвы до конца 2022 года появятся четыре медицинских объекта. Всего до конца года в городе завершится строительство 45 подобных учреждений.
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