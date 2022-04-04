Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

город

04 апреля, 20:38

Собянин сообщил об открытии новой детско-взрослой поликлиники в ТиНАО

мэр Москвыгород

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В ТиНАО открылась новая детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений за смену. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, здание поликлиники построено по московскому стандарту, медицинские кабинеты оснащены современным оборудованием и мебелью. Для пациентов была создана безбарьерная среда. Кроме того, специалисты благоустроили прилегающую территорию.

"В планах на этот год – ввести в ТиНАО еще несколько объектов здравоохранения. Один из них – поликлинику в Рассказовке – сейчас строит инвестор. За последнее время мы уже открыли в ТиНАО несколько медучреждений", – добавил Собянин.

Так, в Коммунарке был открыт амбулаторный корпус больницы. В настоящее время застройщики реализуют ряд инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. По словам Собянина, это позволяет властям Москвы сделать медпомощь для жителей качественной и доступной.

Заместитель мэра Андрей Бочкарев ранее сообщил, что на востоке Москвы до конца 2022 года появятся четыре медицинских объекта. Всего до конца года в городе завершится строительство 45 подобных учреждений.

Более 3,5 млн приемов провели врачи в обновленных поликлиниках Москвы

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать