Бочкарев: четыре медицинских объекта построят на востоке Москвы до конца года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Четыре медицинских объекта появятся на востоке Москвы до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра Андрея Бочкарева, в настоящее время продолжается активное развитие медицинской инфраструктуры в разных округах и районах города.

"Уже в этом году в Восточном административном округе Москвы намечено завершить строительство двух поликлиник, лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра имени Логинова и скоропомощного станционарного комплекса на территории городской клинической больницы № 15 имени Филатова", – отметил он.

Заммэра отметил, что взрослые поликлиники на 750 посещений в смену появятся в Измайлове и Богородском. В зданиях оборудуют зоны комфортного ожидания и систему навигации, установят современное медицинское оборудование.

Новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова в Перове будет рассчитан на 570 коек. Он построен на 75%.

"Готовность скоропомощного комплекса на территории больницы № 15 имени Филатова составляет 45%. Здесь будут шесть разнопрофильных операционных, а прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков в зависимости от степени тяжести их состояния", – подчеркнул Бочкарев.

Всего до конца года завершится строительство 45 медицинских объектов. В 23 районах Москвы появятся новые поликлиники. Кроме того, планируется строительство 10 корпусов, включая скоропомощные стационарные комплексы для больницы имени Боткина и НИИ имени Склифосовского, корпус инфекционной больницы № 1, новый корпус больницы в Коммунарке и другие важные объекты.

Ранее Сергей Собянин оценил готовность нового комплекса Московского клинического научно-практического центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов. По словам мэра, 2022 год – один из самых важных для сферы здравоохранения, так как предстоит ввести в эксплуатацию порядка 40 объектов на площади более 500 тысяч квадратных метров.