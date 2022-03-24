Собянин: новый лечебный комплекс МКНЦ им. Логинова построен на 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый комплекс Московского клинического научно-практического центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов готов на 75%. Об этом заявил Сергей Собянин.

По словам мэра, 2022 год – один из самых важных для сферы здравоохранения, так как предстоит ввести в эксплуатацию порядка 40 объектов на площади более 500 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день стройка продолжается, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за санкций.

"Один из таких объектов – это центр Логинова. В свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус на 75 тысяч квадратных метров. Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны. В настоящее время <...> ведутся отделочные работы, прокладка коммуникаций, внешних, внутренних, ну и комплектация оборудованием", – отметил мэр.

Он выразил уверенность, что полностью возведение нового объекта будет закончено в этом году, а в следующем центр уже будет запущен. При этом мэр отметил, что сам запуск такого огромного проекта требует много времени.

В свою очередь, директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков сообщил мэру, что медики находятся во взаимодействии со строителями.

"Мы – все доктора – находимся во взаимодействии со строителями, все время смотрим, как все растет на наших глазах. Хочется подчеркнуть, что именно качество работ и условия, которые создаются и для пациентов, и для работы врачей, очень современные, и то оборудование, которое уже в ближайшее время будут начинать монтировать, – это самый современный уровень", – отметил Хатьков.

По словам гендиректора компании-подрядчика АНО "РСИ" Юрия Кондурова, на данный момент ведется наладка инженерных систем, а также проводятся отделочные работы.

"По графику идет поставка медицинского оборудования. Контрактный срок – 2023 год. Была поставлена задача. Мы ее выполняем. К концу года закончим и строительные работы, и оснащение больницы и передадим в эксплуатацию", – сообщил он.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что в новом комплексе Московского клинического научно-практического центра имени Логинова будут оказывать высокотехнологичную помощь и лечить самые тяжелые случаи онкологии.

Также, по словам мэра, в числе проектов в сфере здравоохранения значится новый лечебный комплекс инфекционной больницы № 1, который готов на 60%, и многопрофильный лечебный комплекс в детской городской клинической больнице святого Владимира. На его базе планируют открыть отделения хирургии, в том числе нейрохирургии, реанимации, интенсивной терапии, травматолого-ортопедии и ряд других направлений.

