Более 70% закупленного по КЖЦ оборудования поступило в столичные клиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 5 тысяч единиц оборудования приобрели столичные медучреждения по контрактам жизненного цикла. Так, клиники получили новые компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, рентгеновские аппараты, эндоскопическое оборудование и другую технику, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала гендиректор ГАУ "Гормедтехника" Депздрава Ирина Рыбальченко, поставки оборудования в медицинские учреждения завершены уже более чем на 70%.
"С 2019 по 2021 год было приобретено все запланированное оборудование, сейчас продолжаются его поставки в медицинские учреждения. К настоящему моменту больницы и поликлиники получили уже более 70% закупленного оборудования, которое постепенно вводится в эксплуатацию", – приводятся в материале слова Рыбальченко.
По ее словам, закупаемая медтехника предоставляет врачам новые возможности для диагностики и лечения. Так, лапароскопическое оборудование, закупленное по КЖЦ, позволяет использовать 3D-визуализацию и визуализацию с разрешением 4K при проведении самых сложных высокотехнологичных операций.
"Оперативные вмешательства, выполняемые с помощью нового, современного артроскопического оборудования, позволяют сократить сроки лечения пациентов в стационарах, способствуют профилактике осложнений и дают возможность начать быструю качественную реабилитацию пациентов", – отметила Рыбальченко.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров напомнил, что город приобретает современное медоборудование с помощью КЖЦ с 2019 года.
"В рамках контрактов, подписанных в прошлом году, закуплено порядка 760 единиц современной медтехники. Общий объем закупок составил 26,7 миллиарда рублей. За два года город подписал 122 КЖЦ на 90 миллиардов рублей на поставку медоборудования", – приводятся в материале слова Прохорова.
Уточняется, что медучреждения уже получили 38 аппаратов КТ и МРТ, 27 маммографов, 147 рентгеновских аппаратов, 726 единиц эндоскопического оборудования и другую технику.
Ранее сообщалось, что в онкобольницах Москвы ввели в работу уже 75% оборудования, закупленного по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). В его числе аппараты УЗИ, МРТ, маммографы рентгеновские аппараты и другое оборудование.
В 2019 году в Москве утвердили новый стандарт онкологической помощи. В рамках него по КЖЦ город закупил соответствующую технику более чем на 80 миллиардов рублей. Новое оборудование получили, в частности, ГКБ имени Боткина и ГКБ № 1. Также была создана сеть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей, в числе которых Московский клинический научный центр имени Логинова, Московская городская онкологическая больница № 62 и другие.
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