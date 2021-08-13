Московские медучреждения получат более 5 тысяч единиц оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для городских больниц и поликлиник закупили более 5 тысяч единиц оборудования по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Новейшее оборудование, которое Москва приобретает по контрактам жизненного цикла, не только позволяет нам заменить выработавшую ресурс технику, но и дает возможность оснастить всем необходимым новые профильные отделения. Например, оборудование по КЖЦ уже используют специалисты в недавно открывшемся эндоскопическом центре Боткинской больницы, а в скором времени будут применять и в эндоскопическом центре городской клинической больницы имени В. М. Буянова после его открытия", – уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что техника также закупается для центров оказания амбулаторной онкологической помощи, для ведущих многопрофильных клиник города. По ее словам, оборудование поставляется и в открывающиеся после капитального ремонта здания городских поликлиник.

На данный момент около 2 500 единиц оборудования уже поступило в медицинские учреждения города.

Среди приборов – новейшие аппараты УЗИ, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, рентгеновские аппараты различного типа, эндоскопические системы и другое оборудование.

Отмечается, что такую технологию закупок впервые применили для городского здравоохранения в конце 2019 года. По условиям контракта поставщик обеспечивает работоспособность медицинской техники на протяжении всего срока ее использования.

Ранее Сергей Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник. Он отметил, что 23 здания уже готовы, еще более 50 находятся на реконструкции. Мэр рассказал о решении выделить дополнительно порядка 7,5 миллиарда рублей на реконструкцию поликлиник и капремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи.

По его словам, в них разместятся первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, которым нужно круглосуточное наблюдение, с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера.